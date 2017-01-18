Осужденные за беспорядки на Евро-2016 болельщики вернулись в Россию

Россияне Сергей Горбачев и Алексей Ерунов, осужденные за беспорядки во время чемпионата Европы, вернулись в Москву.

Срок заключения Горбачева истек в декабре 2016 года, но он решил дождаться освобождения Ерунова в тюрьме в знак солидарности, передает meduza.io.

Горбачева, Ерунова и Николая Морозова осудили в июне 2016 года за беспорядки во Франции перед матчем Россия — Англия. Они получили от года до двух лет лишения свободы, но потом эти сроки сократили. Морозов освободился 22 декабря.

После беспорядков, в которых пострадали 35 человек, полиция также депортировала 20 российских болельщиков.