Психологи рассказали о пользе сплетен

Исследователи из Университета Павия в Италии изучили влияние сплетен на 22 женщинах. Автор исследования Наташа Брондино рассказала, что хотела подробнее рассмотреть эффект сплетен на работу мозга, поскольку заметила, что после «перемывания косточек» кому-либо чувствовала себя ближе к подругам или коллегам женского пола.

«Я задалась вопросом, есть ли биохимическая причина этого чувства близости», — сказала Брондино.

Она выяснила, что женский мозг после «сеанса сплетен» высвобождает больше «гормона любви» окситоцина, чем после разговора на отвлеченную тему, например о погоде. Окситоцин, выделяемый во время пересудов, объединяет людей, отмечает Брондино.

В эволюции сплетни также нашли применение, в том числе в развитии социальных связей и правил поведения, передает Моя планета.

Окситоциновый эффект проявляется вне зависимости от типа личности человека. Это значит, что гормону совершенно неважно, считаете ли вы сплетни недостойным занятием или совсем не против поболтать о чьей-то деятельности, — природа все решила за вас.