Троллейбус протащил пятилетнего ребенка по улице в Тирасполе

В Тирасполе троллейбус протащил ребенка по дороге. ЧП произошло на остановке общественного транспорта около семи часов вечера.

Как сообщает tdinform.com, 41-летний водитель начал движение, не убедившись в безопасности выходивших пассажиров. Не заметив, что из транспортного средства вслед за бабушкой еще не вышла маленькая девочка, он закрыл двери и буквально протащил ребенка по дороге.

Пожилая женщина бросилась на помощь внучке, поскользнулась и упала. Водитель остановился, услышав крики очевидцев.



Пятилетняя девочка получила ушибы и ссадины, а ее 63-летняя бабушка – закрытый перелом левой плечевой кости. Обе пострадавшие были доставлены в больницу. После оказания необходимой помощи их направили на амбулаторное лечение. Инцидент расследуют.