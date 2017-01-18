Как сообщает Publika TV, водители 11-летней девочки находятся в разводе, Ребенок остался с мамой, но вскоре женщина оставила ее под опекой подруги и уехала в Шотландию. Их квартиру затем забрали за неоплаченный кредит.

Ребенок рассказывает, что во время урока по изобразительному искусству учительница при всех оскорбила ее мать: "Я знаю, что тебя бросила мать и отца у тебя тоже нет, меня не интересует, что у тебя нет дома. Но, я знаю, что она уехала в Италию подтирать "задницы" старикам".

"Сказала, что у неё нет отца, она ничего не учит. Что её мать уехала в Италию. Вот так рожают, а потом уезжают и оставляют детей. Что она развратная", - рассказали очевидцы.

"Я всего лишь сделала замечание, чтобы она не ела и не бегала и добавила, что я не могу ее воспитать, когда мама находиться за границей. Затем услышала комментарии с класса и ругательные слова", - говорит учительница Аурелия Гику.

В администрации лицея пообещали обсудить этот вопрос на заседании Совета по этике учебного заведения. Если установят, что учительница виновата, ей грозит увольнение.

"Мы будет действовать согласно Трудовому кодексу. Там есть определённая статья. Достаточно одного случая насилия или злоупотребления со стороны преподавателя, чтобы освободить его от должности", - сказал замдиректора лицея им. Данте Алигьери Вадерий Гынга.

Мать девочки вскоре собирается вернуться домой и обратиться с жалобой в полицию и Министерство просвещения.