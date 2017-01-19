Проспавшего двое суток москвича разбудили взломом квартиры

Специалисты совместно с полицейскими взломали дверь квартиры москвича по обращению родственников, которые не могли связаться с ним в течение двух суток.

Оказалось, что мужчина был жив и все это время крепко спал, рассказал агентству "Москва" источник в экстренных службах.



"Поступила информация о том, что в одной из квартир дома 7 по Федеративному проспекту 54-летний мужчина двое суток не выходит на связь с родственниками. Прибывшие на место специалисты совместно с правоохранителями вскрыли входную дверь", – сообщил собеседник агентства.

Причину столь длительного сна он не назвал, передает newsmsk.com.