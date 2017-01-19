Злоумышленнику удалось вежливо ограбить банк

Жителю британского Бирмингема удалось вежливо и без лишнего шума ограбить местный банк Lloyds.

Одетый в черное мужчина спокойно подошел к кассирше и протянул ей записку, в которой было написано немедленно ему незнакомцу содержимое сейфа. Перепуганная женщина выполнила просьбу незнакомца, передает Вести.ру.

Камеры наблюдения запечатлели злоумышленника во всех подробностях, однако задержать вежливого грабителя сотрудникам банка не удалось. Удивительное ограбление произошло 20 декабря 2016-го, однако известно о нем стало только сейчас.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что вору от 25 до 35 лет, он был одет в черные джинсы, такого же цвета куртку и кепку. Глаза злоумышленника скрыты темными очками.

Кассирша осмелилась нажать кнопку вызова экстренной службы, только когда бандит скрылся. Британская полиция почти месяц безуспешно ищет злоумышленника. Стражи порядка просят сограждан о помощи.