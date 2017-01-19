В рассекреченных документах ЦРУ нашли советские анекдоты

Интернет-издание «Медуза» обнаружила среди рассекреченных документов ЦРУ подборку советских анекдотов на английском языке.

Портал отмечает, что материал готовился для замглавы управления, но с какой целью собирались анекдоты, в нем не сообщается. В документ попали как популярные, так и малоизвестные анекдоты.

Вот несколько из них:

«Мужчина заходит в магазин и спрашивает: "У вас нет мяса?". "Ну что вы!— отвечает продавщица, — у нас нет рыбы. А мяса нет в магазине напротив"».

«Американец рассказывает русскому, что в США царит свобода, и он может кричать у Белого дома "к черту Рональда Рейгана!" Русский отвечает: "Это пустяки. Я тоже могу выйти к Кремлю и кричать "к черту Рейгана!"».

«—Какая разница между Горбачевым и Дубчеком?

—Никакой, но Горбачев еще об этом не знает».