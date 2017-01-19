В Бразилии женщина убила сына за нетрадиционную сексуальную ориентацию

В Бразилии женщина убила своего 17-летнего сына после того, как узнала о его нетрадиционной сексуальной ориентации. Сначала 32-летняя Татьяна Лозано Перейра наняла двух киллеров-подростков, но они не смогли справиться с работой. После этого она схватила нож и зарезала сына Итаберли.

Муж Татьяны, отчим парня, помог женщине избавиться от тела — они вынесли его в поле и сожгли. Об этом пишет Лайф.ру, ссылаясь на Dailymail.

О пропаже 17-летнего Итаберли Лозано сообщила его бабушка со стороны отца. Полиция начала подозревать мать в причастности к пропаже — она не заявляла в полицию о том, что мальчик пропал.

Сгоревшие останки подростка были обнаружены в ближайшем поле.

Женщина признала свою вину на допросе и заявила, что причиной убийства стала гомосексуальность её сына. Пока продолжается расследование, женщина находится в тюрьме.