Филип: правительство поддержит аграриев, пострадавших от стихийных бедствий

В ближайшее время правительство утвердит регламент выдачи компенсаций аграриям, понёсшим убытки в результате заморозков в прошлом году. Об этом премьер Павел Филип заявил на прошедшем вчера заседании кабмина.

"К сожалению, некоторые представители фермеров, которые одновременно являются и лидерами оппозиционных партий, пытаются ввести в заблуждение аграриев и использовать их в своих политических играх. В ближайшее время мы утвердим этот регламент, чтобы сельхозпроизводители как можно быстрее получили эти выплаты", - сказал Павел Филип.

Глава кабмина подчеркнул, что правительство, в частности минсельхоз, открыто для диалога с фермерами, и намерено найти решения проблем в этом секторе. Прошлой весной от заморозков пострадали несколько сотен гектаров садов и сахарной свеклы.