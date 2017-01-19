Число заболевших гриппом постепенно уменьшается

Число заболевших гриппом снижается. По данным Национального центра общественного здоровья, на прошлой неделе в стране зарегистрировали 84 случая заболеваний - на 28 меньше, чем в начале января.

В столице помощь медиков понадобилась 43 пациентам, в том числе 25 несовершеннолетним. В начале года от осложнений, вызваных гриппом, скончались два человека.

Речь идет о 27-летнем мужчине из Бельц и 28-летней жительнице Кагула. Оба обратились за помощью спустя неделю после появления первых симптомов.