Пол Маккартни подал в суд на Sony из-за прав на песни The Beatles

Британский музыкант Пол Маккартни подал в суд на корпорацию Sony для признания своих прав на песни группы The Beatles. Иск против музыкального подразделения компании подан в федеральный суд в Нью-Йорке.

Маккартни требует признать, что у него есть возможность вернуть себе права на композиции в соответствии с американским законодательством, пишет meduza.io. В иске указано, что в 2018 году у музыканта появятся законные основания вернуть права на песни себе. При этом Sony отказалась признать эти основания.

В иске упомянуты 267 песен The Beatles, написанных Маккартни в соавторстве с Джоном Ленноном с 1962 по 1971 годы.