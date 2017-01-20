В Сети появилось новое видео французского фильма ужасов «Могила», рассказывающего о каннибализме. В феврале эта лента, представленная на 69-м Каннском кинофестивале, выйдет в широкий прокат во Франции, а затем, в марте, её покажут в США. На сеансах «Могилы», состоявшихся в рамках кинофестиваля в Торонто осенью 2016-го, организаторы несколько раз вызывали зрителям «скорую помощь»: люди теряли сознание, так как человеческая психика просто не выдерживала столь реалистичных звуков и картинки.
Сюжет картины «Могила» рассказывает о девушке-вегетарианке Жюстин, решившей, как и её родители, стать ветеринаром. В ветшколе главная героиня не испытывает никаких проблем: прилежно учится, находит новых друзей, но ей предстоит столкнуться со странным и довольно неприятным испытанием: первокурсникам в рамках обряда посвящения нужно съесть сырую печень кролика, пишет filmpro.ru.
Жюстин с трудом выдерживает испытание, но как только всё заканчивается, её «выворачивает». Проходит некоторое время, и главная героиня осознаёт, что ей понравилось употреблять в пищу сырое мясо. Более того – она жаждет попробовать на вкус человечину.
По итогам 69-го Каннского кинофестиваля, прошедшего в 2016 году, фильм ужасов режиссёра-дебютанта Джулии Дюкорно «Могила» получил «Приз ФИПРЕССИ за лучший дебют». Несмотря на благосклонные отзывы критиков, широкий прокат картины специалисты считают рискованным предприятием: не каждый способен воспринять и выдержать столь жёсткую и кровавую историю.
Более того, велик риск летальных исходов, ведь человека, потерявшего сознание от испуга, можно и не успеть «откачать». В настоящее время подтверждено, что «Могила» будет показана во Франции, а также выйдет в прокат в США. Покажут ли картину в России – на данный момент не известно.
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Би-би-си, Сеул