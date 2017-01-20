В Иране женщину-бодибилдера арестовали за селфи

В Иране женщина-бодибилдер была арестована за публикацию "нескромного" селфи на странице в Instagram, передает The Daily Mail. В настоящее время у женщины в соцсети более 68 тысяч подписчиков. Ее предположительное имя - Ширин Нобахари.

Известно, что Ширан Нобахари является одной из двух иранских женщин, принявших участие в международных соревнованиях. Еще в 2016 году, после возвращения на родину, она получила предупреждение от властей касательно своих "неприличных" селфи.

Как отмечает издание, в Иране женщинам недопустимо обнажаться от запястий и до лодыжек. Кроме того, согласно местным законам, одежда женщин не должна быть облегающего покроя.

Ранее в ОАЭ суд решил депортировать женщину из страны за чтение переписки мужа, отмечает korrespondent.net.