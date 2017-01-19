Молдаване, работающие в Турции, будут получать пенсии

В Министерстве труда, социальной защиты и семьи прошли завершающие молдавско-турецкие переговоры по проекту соглашения о социальной безопасности между двумя странами.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, соглашение даст возможность людям, работающим или постоянно проживающим в Республике Молдова и Турции, получать пенсии в соответствии с законодательством двух государств, где они работали, сообщает МОЛДПРЕС.

Документ предусматривает выплату пенсии по возрасту; в связи c потерей кормильца; пенсии по инвалидности вследствие общего заболевания; пенсии и пособий по инвалидности в связи с несчастными случаями на производстве и профессиональными заболеваниями. Также будут предоставляться пособия по временной нетрудоспособности в результате общих заболеваний или несчастных случаев за пределами работы; пособия по временной нетрудоспособности из-за болезни или травмы, полученной на работе; пособия по беременности и родам; матпомощь в случае смерти; пособия по безработице.

Соглашение будет подписано в этом году. В настоящее время у Молдовы подписано 12 двусторонних соглашений в области социальной безопасности - с Румынией, Португалией, Болгарией, Люксембургом, Австрией, Эстонией, Чехией, Польшей, Венгрией, Бельгией, Литвой и Германией.