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Уральские проститутки рассказали о своей высокой социальной ответственности
// фото: dniester
16:30, 19 Jan 2017
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Президент России ,во время пресс-конференции, назвал ночных бабочек "девушками с пониженной социальной ответственностью", но лучшими в мире. Несколько работниц древнейшей профессии с Урала рассказали Лайфу, что они думают о такой формулировке.

Лиза, 34 года: "Главное, что президент нас не оскорбил. Хорошо, что есть поддержка. Хорошо, что не гнобит нас. Но я не согласна с этими словами. Мы люди с повышенной социальной ответственностью. Наша профессия является больше психологической, нежели аморальной. Постоянно спасаем людей от депрессии. Я даже подумаю сменить название в анкете с "проститутки" на "девушку повышенной социальной ответственности". Но опять-таки, боюсь тех, кто против президента, боюсь оппозиции, поэтому ещё думаю. Не хочу привлекать внимания властей. Если президент начнёт реальные действия в поддержку нашей профессии, то я буду делать действия в его поддержку".

Милана, 24 года:" Мы — как санитары леса. Мы сохраняем общество от педофилов — они идут к нам, а не в народ насиловать. Но в чём-то он прав. Каждый думает только о себе. Недавно собирали денежки в детский дом, правда, все от нас отказались, и мы помогали с проведением арттерапии у детей — было интересно. Мы помогаем как все. Но какая, нах…, у нас ответственность? И почему он обобщает? Это обобщение неуместно. Нельзя так обобщать и в нашей профессии. Кто-то из нас с повышенной, кто-то — с пониженной социальной ответственностью. И всё-таки я больше склоняюсь, что он прав: нет обязанностей у таких людей, ничего им не надо. А помогают и другие люди. Да и вообще, формулировка в жизни ничего не меняет".

Госпожа Наталья, 25 лет:" Это в корне неправильная формулировка. Мы девушки с повышенной социальной ответственностью! Потому что мы все здесь несём ответственность за кого-то — за родственников, за детей. Есть определённые обязанности. Оказываем психологическую помощь. Мы не разлагаем мужчин: мужчина должен понимать, что он должен прийти и заплатить, только потом что-то получить. Мы воспитываем и у них ответственность. Помимо этого, женщина в этой профессии более тщательно следит за своим здоровьем в отличие от соседки такого же возраста. Также часть денег передаём детям. В этом году мы часть денег отправили в Челябинский детский дом. Не каждый менеджер идёт этим заниматься, а мы это делаем. Мы не разлагаемся, у нас своя чёткая задача, к нам приходят расслабиться, приходят со своими проблемами, мы помогаем, мы объясняем, мы выслушиваем, мы говорим. Я подумаю переименоваться даже в "девушку с повышенной социальной ответственностью" на сайтах".

Эрика, 30 лет: "Я не согласна, что наша ответственность понижена. Мы девушки с повышенной социальной ответственность! Это будет более правильно. Сейчас разговаривать не могу — я на кассе, у меня люди стоят".

Мила, 20 лет: "Считаю, что у нас повышенная социальная ответственность, а не пониженная. Мы и детям помогаем, и за здоровьем следим, и за семьёй своей ухаживаем, им помогаем".




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