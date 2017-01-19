Щупальца «империи» Платон-Попушой и участие международных корпораций

Deschide.MD продолжает расследование про империю Платон-Попушой и схемы, через которые они отмывали деньги, украденные из молдавских банков. Деньги, на которые Вячеслав Платон и Константин Попушой создали обширную сеть компаний: нефтегазовый трейдер, собственный банк и юридическая компания. Согласно предоставленной в расследовании информации, конечной целью этой схемы была легализация средств, выведенных мошенническим способом из молдавских банков.

Ранее мы писали про то, что украденные одиозным предпринимателем Вячеславом Платон деньги из трех ликвидированных банков были «отмыты» при помощи схем, разработанных Константином Попушой - известным предпринимателем в нефтегазовой области Молдовы, Румынии, Украины, Грузии и других стран Восточной Европы. Эти схемы были описаны в отправленной нашей редакции информации, сопровождавшейся множеством документов. Журналисты Deschide.MD решили проверить достоверность информации, чтобы, в итоге, выяснить, что Попушой фигурирует в деле Платона и был недавно объявлен в международный розыск по запросу Антикоррупционной прокуратуры. Согласно результаты выдачи в поисковых системах, Попушой - генеральный директор Rompetrol в Грузии.

В день публикации нашего прошлого материала, Константин Попушой был замечен в Пояна Брашов в Румынии. Он скрылся после появления статьи с информацией о том, что предприниматель объявлен в международный розыск.

После публикации предыдущего материала, в распоряжении Deschide.MD оказались новые сведения, из которых следует, что Молдова стала жертвой международного криминального конгломерата.

Продолжение расследования смотрите по ссылке deschide.md.