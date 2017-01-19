На Украине родился ребёнок "от трёх родителей"

Медики из украинской клиники "Надежда" заявили о рождении первого в мире ребёнка "от троих родителей", который появился на свет после пронуклеарного переноса. Этот термин означает, что малыш является носителем ДНК трёх родителей – основной от отца и матери и митохондриальной ДНК от женщины-донора.

Ранее, как пишет Vesti.ru, такого рода методика использовалась только для спасения детей от наследственных заболеваний.

Малыш, зачатый не совсем обычным способом, родился 5 января 2017 года. Его матерью стала 34-летняя женщина, которая страдала бесплодием в течение 15 лет и в итоге вместе с мужем решилась на важный шаг. Об этом директор клиники и врач-генетик Валерий Зукин сообщил на недавней пресс-конференции.

До этого женщина во многих местных и зарубежных клиниках пыталась забеременеть при помощи ЭКО, однако каждый раз процедура заканчивалась неудачей. Причиной этого врачи назвали в данном конкретном случае невозможность развития эмбрионов до стадии бластоцисты (это один из ранних этапов развития зародыша).

Именно поэтому использование донорских яйцеклеток было единственным способом родить ребёнка для этой семейной пары. Поясним, что после оплодотворения в яйцеклетке формируется два клеточных ядра (пронуклеусы) – от матери и от отца. Репродуктологи изымают оба эти ядра из материнской яйцеклетки и переносят их в донорскую яйцеклетку, из которой перед этим также изымаются два ядра (она называется энуклеированной).

Таким образом учёные получают "реконструированную" зиготу (то есть оплодотворённую яйцеклетку), которая в данном случае имела генетический набор из примерно 25 тысяч генов от мамы и папы и ещё 37 генов от донора. Поэтому такой способ и называется рождением "от трёх родителей". Он позволяет избежать развития у новорождённого генетических заболеваний: "ненужные" гены остаются в исходной яйцеклетке, а генетический материал в ядрах переносится в донорскую клетку и остаётся неповреждённым.

Когда малыш появился на свет, исследователи провели множество анализов и подтвердили наличие у него генов от трёх человек. Этот случай стал первым в своём роде, но, скорее всего, не будет единственным: уже в марте 2017 года ожидается рождение ещё одного малыша, зачатого тем же способом.

Научный директор клиники "Надежда" Ирина Судома также отметила, что новый репродуктивный метод показан для предотвращения митохондриальных заболеваний у малыша при обычном зачатии, а также если по каким-либо причинам яйцеклетки матери не могут нормально развиваться в зародыши на ранних этапах. "Есть пары, эмбрионы которых имеют значительные хромосомные поломки, причиной которых являются в том числе и митохондрии. Таким пациентам также показан данный метод", — добавила она.

Отметим, что митохондриальные заболевания диагностируются у ребёнка только после его рождения. Они могут проявляться в тяжёлых умственных нарушениях, нервно-психических расстройствах, некоторых формах кардиомиопатии, нарушениях зрения. Часто они приводят к ранней смерти человека.

Законодательство Украины пока что не регулирует нормы использования подобных репродуктивных технологий, однако эксперимент получил одобрение соответствующих этических комитетов.

Напомним, что в сентябре 2016 года в Мексике на свет появился первый ребёнок, который сможет считать родителями сразу трёх человек. Правда, для его зачатия использовалась методика, несколько отличная от украинской.

Тем временем власти Великобритании узаконили процедуру появления на свет детей, имеющих генетический материал от трёх родителей. В США также разрешили создавать детей от трёх родителей, но с одним важным ограничением.