Круговое движение организуют на перекрестках улиц Каля Орхеюлуй, Соколень и Студенческой

Пробки на перекрестах столичных улиц Каля Орхеюлуй, Соколень и Студенческой скоро исчезнут. По крайней мере, это обещает Генеральный инспекторат полиции, который планирует организовать там круговое движение.

Перекрестки улиц Студенческой, Каля Орхеюлуй и Соколень сильно перегружены, особенно по утрам и вечерам. Многие водители считают, что круговое движение разгрузит эти дороги.

"Это было бы очень хорошо! Ехать стало бы легче, и не было бы пробок по утрам и вечерам".

"При круговом движении не будет пробок."

Однако у других автовладельцев иное мнение.

"Зачем тут круговое движение, и так мало места для машин."



Генеральный инспекторат полиции хочет обустроить в городе еще восемь кругов, в том числе на перекрестке улицы Чуфли и проспекта Штефана чел Маре. Министерство транспорта рассмотрит все предложения.

"Были обозначены проблемные зоны, и мы, полиция, предлагаем столичной мэрии и министерству транспорта установить круговое движение в нескольких местах", - говорит глава ГИП Александр Пынзарь.

В Кишиневе круговое движение оборудовали пока на 13 перекрестках.