Дональ Трамп вступил в должность президента США

Дональ Трамп сегодня станет 45-ым президентом Соединенных Штатов. Церемония его официального вступления в должность состоится в Вашингтоне.

Ожидается, что в ней примут участие до трех миллионов человек.

Обеспечивать порядок во время торжества будут тысячи полицейских и бойцов Нацгвардии. Накануне в Вашингтоне прошел праздничный конц 8 ноября 2016 на выборах президента Соединенных Штатов республиканец Дональд

Трамп одержал победу над представительницей Демократической партии Хиллари Клинтон.