В центре Киева подрались националисты с полицией

Члены трех организаций националистического толка во время марша в память о событиях Революции достоинства в центре столицы подрались с правоохранителями. Об этом рассказала корреспондент «Интерфакс-Украина».

По ее данным, в мероприятии принимали участие «Организация украинских националистов», «Правый сектор» и «Белый молот». Конфликт произошел на перекрестке Парковой аллеи и улицы Грушевского, где три года назад революционеры жгли покрышки, чтобы не пропустить силовиков, пишет «Украинская правда».

Националисты на дороге начали обливать бензином покрышки. Одновременно к ним со стороны стадиона им.Лобановского подошла колонна сотрудников правоохранительных органов и помешала поджогу.

В ответ силовиков забросали камнями, палками и петардами, после чего разошлись на некоторое расстояние. Потом порядка сотни человек сгрудились посреди дороги, а правоохранители стали по обе стороны от них.

Участники марша кричали «Слава нации — смерть врагам!» и «Свободу не остановить!». Также они спели государственный гимн Украины и приняли решение вернуться на Майдан.