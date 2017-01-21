Правительство продолжает диалог с профсоюзами об улучшении системы оплаты труда

Правительство и Национальная конфедерация профсоюзов продолжат обсуждать улучшение системы оплаты труда. Сегодня состоится их очередная встреча.

По словам представителей кабмина, власти начали модернизировать систему образования и увеличение доходов сотрудников этого сектора.

Эти реформы запланировали заранее, деньги на них уже предусмотрены в госбюджете. На последнем заседании правительства утвердили увеличение на 50% единого пособия для молодых преподавателей, которые будут работать в сельской местности.

Теперь выпускники университетов получат соцпомощь в размере 45 тысяч леев. В то же время в начале недели премьер Павел Филип подписал распоряжение о создании рабочей группы по реформе системы оплаты труда бюджетникам.