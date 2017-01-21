Правительство и Национальная конфедерация профсоюзов продолжат обсуждать улучшение системы оплаты труда. Сегодня состоится их очередная встреча.
По словам представителей кабмина, власти начали модернизировать систему образования и увеличение доходов сотрудников этого сектора.
Эти реформы запланировали заранее, деньги на них уже предусмотрены в госбюджете. На последнем заседании правительства утвердили увеличение на 50% единого пособия для молодых преподавателей, которые будут работать в сельской местности.
Теперь выпускники университетов получат соцпомощь в размере 45 тысяч леев. В то же время в начале недели премьер Павел Филип подписал распоряжение о создании рабочей группы по реформе системы оплаты труда бюджетникам.
Комментарии
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Повысится опасность пищевых отравлений, бытовых травм, дорожных аварий. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День вряд ли будет богат событиями. Возрастет вероятность отравления. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Вы сможете сделать много намеченных дел.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. В первой половине дня возможны нарушения планов.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День будет напряженным с самого утра. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вероятны бытовые хлопоты.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. В голову придут плодотворные идеи.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул