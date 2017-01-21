РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.

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