Отчет премьера за год работы правительства

Год исполняется со дня назначения правительства Павла Филипа. За это время удалось стабилизировать политическую ситуацию в стране и восстановить доверие иностранных партнёров Республики Молдова.

По случаю года со дня вступления в должность, Павел Филип дал брифинг. Во время своего выступления, премьер отметил, что за первый год руководства правительству удалось вернуть доверие инвесторов Молдовы.

"Партнеры по развитию и инвесторы должны быть уверены в стабильности Молдовы", - заметил Филип.

"В первую очередь мы подняли зарплаты в реальном секторе и индексировали пенсии. Мы укрепили нашу банковскую систему и приняли меры для снижения рисков в этой сфере", - заявил глава правительства.

Также Павел Филип добавил, что молдавское правительство намерено убрать преграды между людьми и учреждениями и укрепить сотрудничество.

"Мы начали реформировать систему образования и ведем переговоры с профсоюзами", - отметил премьер.

Филип призвал гражданское обществ быть более активным и предлагать свои решения, а также обратился с просьбой к оппозиции, чтобы те, в свою очередь, выдвигали реальные предложения.