Порошенко решил закрыть единственную в России кондитерскую фабрику "Рошен"

Известная корпорация прекратит свою работу в апреле текущего года по экономическим и политическим причинам. Основатель компании Пётр Порошенко принял решение о закрытии подразделения "Рошен" в Липецкой области.

"Такое решение принято по экономическим и политическим причинам, — говорится в официальном сообщении корпорации. — Полная остановка производства и консервация производственных и инфраструктурных объектов запланированы на апрель 2017 г. Как сообщалось неоднократно ранее, арест имущества Липецкой кондитерской фабрики, наложенный Следственным комитетом Российской Федерации в рамках возбуждённого уголовного дела, сделал продажу фабрики невозможной.

"Достали!",— коротко прокомментировал ситуацию гендиректор ОАО "ЛКФ "Рошен" Олег Казаков, цитирует life.ru.

Напомним, центральный офис компании находится в Киеве. Продукция представлена в более чем 30 странах мира.