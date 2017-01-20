Мужчина умер во время крещенских купаний

Трагедия произошла в 14:25 в сельском поселении Русинская на Крещение. 54-летний Александр Д. окунулся в прорубь, вышел на лёд, а затем упал и перестал дышать. Дежурившие рядом медики начали проводить массаж сердца, но безуспешно. Спасти мужчину не удалось.

— Точная дата похорон нашего земляка ещё не известна. Пока идёт экспертиза. Мы не знаем, страдал ли он хроническими заболеваниями. Для это запросили данные из больницы. Но на здоровье он не жаловался. А в прорубь окунался на Крещение каждый год. Вот уже больше десяти лет был одним из организаторов этих праздников, — рассказали Лайфу в администрации сельского поселения Рускинская. — В тот момент, когда всё это произошло, Александр был у проруби вместе со своим старшим сыном от первого брака — 32-летним Владимиром.

После гибели Александра без отца остался его 4-летний сын от второго брака, пишет Life.ru.