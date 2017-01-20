Месси получит самую большую зарплату мирового футбола, побив китайские рекорды

По сообщениям испанских СМИ, великий аргентинский нападающий Лионель Месси согласовал новый контракт с "Барселоной", который сделает его самым высокооплачиваемым футболистом мира.

В в настоящий момент рекорд по размеру зарплаты принадлежит другому аргентинцу — форварду Карлосу Тевесу, которому китайский "Шанхай Шеньхуа" платит более 700 тысяч евро в неделю. "Барселона" готова предложить Месси ещё более выгодные условия. Причём контракт должен быть подписан в январе и будет рассчитан до конца карьеры нападающего.

Напомним, что слухи о возможном уходе Месси из "Барселоны" плодились с самого начала сезона-2016/17, когда остро встал вопрос о продлении нового соглашения. Интерес в услугах аргентинца выражали многие суперклубы — в частности, ПСЖ и "Манчестер Сити".

Однако, по данным испанских СМИ, Месси почти наверняка проведёт остаток карьеры в каталонской команде, цвета которой защищает с 2003 года, став 8-кратным чемпионом Испании, 4-кратным победителем Лиги чемпионов и 5-кратным обладателем звания лучшего футболиста мира, пишет Life.ru.