19-летнюю Эмму Вили из американского города Марблхэд, штат Массачусетс, приговорили к четырем годам тюрьмы за то, что та откусила кусок уха полицейскому Джессике Рондинелли. Страж порядка задержала пьяную девушку у одного из местных ночных клубов, однако та не захотела ехать в участок.
Как сообщает Vesti.ru со ссылкой на Daily Journal, к моменту нападения Рондинелли работала в полиции чуть больше месяца. Врачи не смогли пришить ей откусанный кусок уха. Инцидент произошел еще в августе 2016-го, однако решение по этому делу суд вынес только сейчас.
Эмму Вили приговорили к четырем годам тюрьмы за нападение на полицейского и сопротивление при задержании. Адвокат девушки заявил, что та страдает психическим расстройством и глубоко раскаивается в содеянном.
Ранее сообщалось, что пьяный пассажир без штанов едва не откусил ухо полицейскому в Кемерове.
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Сегодня не наделайте ошибок на работе. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. В течении дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
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День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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Би-би-си, Сеул