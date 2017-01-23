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На юге Молдовы в канаве нашли труп 20-летней девушки
// фото: Canal3
11:07, 23 Jan 2017
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Труп 20-летней девушки обнаружили вчера на трассе Кишинёв-Чимишлия вблизи села Рэзены. На теле погибшей найдены следы насильственной смерти. Полиция задержала подозреваемого в убийстве девушки. У погибшей остался трёхлетний ребёнок.

Погибшая родом из села Рэзены Яловенского района. Работала в местном магазине. Девушка пропала в субботу вечером. Она не вернулась домой после работы. Родные искали её всю ночь. Тело девушки обнаружили вчера днём в канаве. По словам родственников, у неё пропала сумка и мобильный телефон.

"Подойдя к мосту, я заметила красную куртку и крикнула: Трофим, это наша Галя! Позже, действительно, убедилась, что это наша внучка. Такое горе, у неё остался маленький ребенок".

"Забрали единственного близкого мне человека. Она всегда меня поддерживала, мы никогда не ссорились".

Не могут поверить в случившееся и коллеги по работе убитой.

"Она была хорошей, трудолюбивой, ко всем относилась с уважением. Отличная хозяйка. У неё остался маленький ребенок, о котором она всегда заботилась".

"Была доброй и дружелюбной, любила шутить".

Полиция возбудила уголовное дело.

"Задержан подозреваемый в совершении этого преступления. Если его вина будет доказана, ему грозит от восьми до 15 лет тюрьмы".

Подозреваемым оказался сожитель погибшей девушки. Пока его задержали на 72 часа.




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