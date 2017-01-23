Житель Чимишлии задержан по подозрению в наёмничестве

СИБ продолжает усиленно бороться с наёмниками. В конце прошлой недели задержали парня, подозреваемого в наёмничестве.

За подозреваемым давно следили правоохранительные органы. Его удалось задержать благодаря совместным действиям сотрудников МВД, СИБа и кишинёвской прокуратуры.

Задержанному 24 года, родом он из Чимишлийского района. Согласно оперативной информации он воевал на стороне украинских сепаратистов. Суд постановил поместить его на 30 дней под арест.

Если молодого человека признают виновным, ему грозит от трёх до семи лет лишения свободы.