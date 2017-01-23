Таксиста заманили в отель сексом со школьницей, а затем избили

Утром 23 января в полицию Петербурга обратился 33-летний сотрудник таксопарка, сообщивший об избиении. Он рассказал, что двое мужчин обвинили его в изнасиловании несовершеннолетней.

Как пишет Лайф.ру, по данным источника в правоохранительных органах, петербуржец вечером 22 января забрал с Литейного проспекта малознакомую девушку по имени Юлия и вместе с ней он направился в отель на улицу Пограничника Гарькавого. Таксист оплатил номер.

Спустя 30 минут после того, как мужчина с девушкой остались наедине, ей позвонили на телефон и она вышла из номера, чтобы поговорить. В тот же момент в номер зашли двое мужчин примерно 35–40 лет, которые заявили, что петербуржец хотел изнасиловать несовершеннолетнюю. Затем они начали избивать таксиста.

Во время драки он смог выхватить из кармана перцовый баллончик и распылить газ. Нападавшие разбежались и покинули номер. Пострадавший, побежавший за ними, смог запомнить синий автомобиль марки "Рено", на котором они покинули отель.