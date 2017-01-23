О результатах этого исследования сообщает Российская Газета со ссылкой на немецких коллег.

Специалисты проверили три дешевых и три дорогих сорта чая. В результате оказалось, что практически весь изученный ими чай содержит по меньшей мере четыре вида пестицидов. А в одном из сортов обнаружилось целых десять разновидностей этих вредных веществ.

Правда, их содержание не превышало предельно допустимой нормы.

Кроме того, в пяти из шести сортов чая выявлено содержание антрахинона. Это вещество признано опасным канцерогеном и запрещено в ЕС.