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В Австралии во время съёмок музыкального клипа застрелили актёра
// фото: NEWS.COM.AU
11:24, 23 Jan 2017
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Австралийский актер погиб, получив огнестрельные ранения во время съемки музыкального ролика в одном из баров города Брисбен.

Как передает телеканал АВС, сценарий клипа хип-хоп группы Bliss n Eso предусматривал перестрелку. Во время съемки эпизода со стрельбой один из молодых актеров был ранен в грудь и скончался, пишет передаёт РИА Новости.

В полиции происшествие назвали "производственным инцидентом".

Представитель полиции Том Армитт заявил, что пока неизвестно, какими патронами — холостыми или боевыми — были заряжены пистолеты актеров. Отмечается, что при выстреле с близкого расстояния холостой патрон также может причинить серьезные ранения.



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