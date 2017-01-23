Экс-президент Гамбии уехал из страны, прихватив с собой более $11 млн

Бывший президент Гамбии Яйя Джамме за последние недели пребывания в должности украл почти 11 с половиной миллионов долларов и вывез из страны грузовым самолетом несколько дорогих автомобилей, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя новых властей.

"Гамбия находится в бедственном финансовом положении. Казна по существу пуста", — сообщил спецсоветник Маи Ахмад Фатти. О пустой казне говорил и новый президент Адама Барроу, который на прошлой неделе принес присягу в посольстве Гамбии в Сенегале.

По словам Фатти, грузовой самолет из Чада за последние несколько часов президентства Джамме вывез различные предметы роскоши из Гамбии, в том числе автомобили, количество которых неизвестно. Сам Джамме покинул страну в субботу.

В среду парламент Гамбии продлил полномочия Джамме, который 19 января должен был передать власть избранному главе государства Адаме Барроу, передает РИА Новости.

В ночь на пятницу Сенегал заявил о вводе войск в Гамбию. Затем Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) объявило о приостановке операции до полудня пятницы, чтобы дать Джамме шанс на мирную передачу власти Барроу. При этом президент ЭКОВАС Марсель де Соуза предупредил, что войска силой сместят Джамме, если он не откажется от своего поста.

Накануне Джамме заявил, что добровольно принял решение отказаться от своего поста после 22 лет правления и передать полномочия новому президенту.