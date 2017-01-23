Samsung назвала причину возгорания Galaxy Note 7

Компания Samsung установила причины возгораний аккумуляторов смартфонов Galaxy Note 7; по данным компании, инциденты связаны с "недочетами проектирования" и "технологическим процессом сборки устройства", передает Ассошиэйтед Пресс.

По данным агентства, инженеры протестировали более двухсот тысяч устройств и более 30 тысяч аккумуляторов. После этого в компании разработали план повышения безопасности своей продукции.

В частности, Samsung сформировала консультативную группу по батареям. В нее вошли ученые из таких университетов, как Кембридж, Беркли и Стэнфорд.

Продажи Galaxy Note 7 начались в Южной Корее 19 августа. В начале сентября было объявлено об отзыве с мирового рынка двух с половиной миллионов смартфонов. Это произошло после нескольких случаев возгорания аккумуляторов во время подзарядки.

Компания предложила владельцам устройств обменять или вернуть телефон. В результате только в США покупатели вернули 93% проданных Galaxy Note 7, передает РИА Новости.