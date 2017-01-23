Одна из выживших в результате схода лавины на отель Rigopiano в Италии рассказала местной прессе о том, как она пережила 58 часов под снежными завалами. По словам 22-летней Джорджии Галасси, ей приходилось есть снег и лед, чтобы справиться с жаждой.
Галасси - одна из 11 человек, которых удалось спасти. Есть надежда, что удастся найти других выживших, говорят спасатели. Пропавшими сейчас числятся 24 человека. Обнаружено шесть тел погибших.
Лавина погребла под собой гостиницу около 17:00 по местному времени в среду, 18 января. По словам властей, снежная масса - общим весом около 120 тыс. тонн - накрыла отель на скорости примерно 100 км/ч. Многие постояльцы в этот момент находились на первом этаже, ожидая эвакуации из-за произошедшего ранее землетрясения, сообщает ВВС.
Тьма, голоса выживших и жажда
В момент схода лавины студентка Джорджия сидела на диване в лобби отеля вместе со своим женихом, 25-летним Винченцо Форти.
"Все вокруг начало рушиться, и я ничего не понимала", - рассказала она газете Corriere della Sera.
Когда она пришла в себя, она поняла, что лобби превратилось в подобие купола с четырьмя пещерами.
Она подумала, что отель ушел глубже в землю.
"Там была кромешная тьма. Снаружи не доносилось ни звука. Наши голоса отдавались эхом", - рассказала она.
Джорджия услышала голос женщины, которая звала своего жениха, а потом крики и стоны мужчины из Рима, который повредил руку. Еще одна женщина прижимала к себе сына и звала дочь.
"Все дети очень хорошо себя вели, я вообще не слышала, чтобы кто-то из них плакал", - рассказала Джорджия.
В надежде на спасение
Сама она много плакала. Ее жених, однако, не терял надежды.
"Он нас поддерживал. Иногда он начинал напевать песню, чтобы успокоить нас", - сказала Джорджия.
По ее словам, им было нечего есть. "Ничего не было. Единственное, что мы ели, - лед. Его было много, и это поддерживало наши силы".
"Я потеряла счет времени, до сих пор мне трудно определить, сколько времени прошло. Но думаю, что все это тянулось пару дней, может быть и дольше", - говорит она. На самом деле Джорджия провела в заточении 58 часов.
В 11:00 по местному времени в пятницу послышался механический звук, а вслед за ним голоса людей. "Я Джорджия, я жива", - по словам выжившей девушки, это были самые прекрасные слова в ее жизни, которые она когда-либо произносила.
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