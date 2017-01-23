Сделка века: амурчанин готовится продать 800-летнего кота-экстрасенса за 5 млн рублей

Житель Благовещенска выставил на продажу кота за несколько миллионов рублей, сообщает ИА "Амур.инфо". Владелец уверяет, что животное обладает невероятными способностями.

Так, возраст питомца, по словам хозяина, составляет 800 лет. "Кот с редчайшим даром общения с потусторонним миром. Видит привидений, духов, астральных сущностей. Умеет с ними общаться, блокировать или усиливать их действие. Бесценный помощник на спиритических сеансах. Может определять и лечить все мыслимые и немыслимые болезни, привлекать мужей, жен, отвадит любовниц, привлечет удачу и богатство", - перечисляет амурчанин достоинства "товара" в опубликованном в Сети объявлении.

Впрочем, минусы у чудо-кота тоже есть. В частности, по словам владельца, хвостатый "умеет проходить сквозь стены, может становиться невидимым", "посредством гипноза заставляет хозяев скормить ему самое вкусное содержимое холодильника или отправляет среди ночи в магазин за колбасой".

В объявлении указано, что кот продается за 17 тыс. рублей. Однако владелец пояснил, что речь идет о 17 млн рублей - остальные ноли не влезли в графу, передает newsru.com

По словам мужчины, желающие приобрести кота уже нашлись. Это женщина из другого региона. Она согласилась купить домашнего любимца за 5 млн и, по словам амурчанина, уже отдала ему залог в размере 50 тыс. рублей. Сделка назначена на ближайшие дни.

"Я так понял, покупательница имеет отношение к экстрасенсорике, - пояснил он. - Девушка приезжала, смотрела кота. Была в полном антураже, с картами и прочим".

Корреспондент связался с будущей хозяйкой британского короткошерстного, чтобы подтвердить, реальна ли покупка. "Я кота видела, все серьезно", - заявила она. Дама также сообщила, что "два дня с котом общалась". "Любые животные существа видят сущности, чувствуют присутствие", - поделилась покупательница.