iPhone первого поколения отключили от мобильной сети в США

Крупнейший американский оператор сотовой связи AT&T Mobility с 1 января 2017 года отключил мобильную сеть 2G. Поскольку iPhone первого поколения не поддерживает 3G, эти смартфоны больше не смогут использоваться.

Первое поколение смартфонов iPhone было представлено в январе 2007 года. Несмотря на то, что позднее бренд iPhone стал одним лидеров рынка мобильных телефонов, в первом поколении смартфона не была предусмотрена поддержка мобильных сетей 3G, которые к тому времени уже работали по всему миру — телефон поддерживал только второе поколение мобильной связи. Вплоть до февраля 2011 года эксклюзивным оператором для iPhone на территории США был именно AT&T, поэтому с отключением сетей 2G американские iPhone первого поколения больше не смогут работать в качестве телефона. Фактически, теперь оригинальный iPhone превратился в медиаплеер iPod Touch.

Ранее Apple убрала из продажи iPad mini первого поколения, отмечает nplus1.ru. Таким образом, из продажи исчезло последнее мобильное устройство Apple с обычным экраном и остались только гаджеты с дисплеем Retina.