Электроопоры в столице: состояние удовлетворительное, но есть и опасные

Подавляющее большинство столбов для троллейбусных линий в столице, а их 6280, находятся в удовлетворительном состоянии, но 580 из них опасны.

По словам главы столичного Управления электротранспорта Георгия Моргоча, из 580 столбов, представляющих собой опасность для транспорта и прохожих, 230 на бульваре Штефана чел Маре были заменены, сообщает NOI.md.

«В результате проведенного осмотра было установлено, что около 580 столбов могут быть опасны. Некоторые из них еще находятся в удовлетворительном состоянии. К настоящему времени мы заменили 230 столбов на бульваре Штефана чел Маре. Остались улица Михая Садовяну и район вокзала, там замена будет производиться постепенно. К сожалению, дефицит бюджета не позволяет нам сделать это в сжатые сроки. Для замены одного столбы требуется 32-35 тысяч леев. Столбы, о которых идет речь, старые, они были установлены 30-40 лет назад», – объяснил Моргоч.

За последние две недели четыре столба упали из-за ветра, снега или в результате дорожно-транспортных происшествий.