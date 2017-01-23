Под Томском директор школы скрыл пропажу учеников в лесу

Директор Кисловской средней школы под Томском пытался скрыть от правоохранительных органов, что 10 детей с учителем физкультуры заблудились в лесу во время урока. Об этом сообщили в областной прокуратуре по итогам проверки.

По данным ведомства, 12 января около 9 часов по местному времени преподаватель не проверил состояние лыжной трассы. Затем учитель своевременно не уведомил администрацию школы о том, что дети бесконтрольно выехали за пределы маршрута и пропали из его поля зрения.

"После того как 10 учеников сбились с пути, ушли с маршрута лыжной трассы и оказались вне зоны видимости преподавателя, последний вопреки требованиям нормативных актов своевременно не уведомил о происшествии администрацию школы. В свою очередь, директор школы, получив информацию о пропаже 10 несовершеннолетних и учителя, попытался скрыть этот факт от правоохранительных органов", - сообщила прокуратура Томской области.

Как пояснили в надзорном ведомстве, из-за халатности директора медики смогли оказать помощь детям только через несколько часов после появления информации об их пропаже. Это создало угрозу жизни учеников и привело к их госпитализации.

Лыжная трасса не была готова к занятиям: на ней отсутствовала разметка, а возле маршрута не разместили отапливаемые помещения и гардероб, места для сушки обуви и туалеты, передает tjournal.ru.

По итогам проверки главам администраций Томского района и Заречного сельского поселения внесли представления. Чиновников обязали устранить нарушения на лыжной трассе, а также наказать виновных должностных лиц.