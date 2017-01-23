В Китае за 10 секунд снесли 19 многоэтажных зданий в центре города. ВИДЕО

В городе Ухань в Центральном Китае в ночь на субботу буквально за 10 секунд с помощью пяти тонн взрывчатки превратили в груду камней 19 жилых блоков высотой 7-12 этажей и общей площадью 150 тысяч квадратных метров.

Таким образом было освобождено место под строительство 707-метрового небоскреба, который обещает стать самым высоким зданием в стране и вторым по высоте в мире после дубайского Burj Khalifa (830 метров).

Жилой квартал был построен в 1970-е годы практически в центре города. Теперь на этом месте будет возведен современный бизнес-квартал. Жители снесенных домов были расселены за несколько недель до этого, передает newsru.com.

Подрядчикам, которые осуществляли снос, нужно было провести его максимально аккуратно, чтобы не задеть расположенные по соседству легкорельсовый путепровод, торговый центр и электрическую подстанцию. Для этого порции взрывчатки рабочие разложили в 120 тысячах мест - они сдетонировали с интервалами в несколько микросекунд. Судя по отчетам местной прессы, все прошлом идеально - без каких-либо сторонних повреждений. Отмечается, что 10-секундный снос сэкономил застройщикам четыре месяца работы.