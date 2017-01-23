У охранника "Газпрома" гастарбайтеры украли "золотой" унитаз

Полиция Новой Москвы расследует кражу, в которой подозреваются мигранты. Их добычей стал дорогостоящий унитаз, установленный в квартире сотрудника службы безопасности ПАО "Газпром".

Потерпевший Максим Б. обратился в правоохранительные органы в конце декабря 2016 года, пишет Life.ru. По его словам, кража совершена в квартире дома, расположенного в поселке Сосенское.

Известно, что в квартире охранника работали гастарбайтеры, которые делали ремонт. В один из дней хозяин вернулся домой и заметил, что никого из рабочих уже нет.

"Рабочие забрали с собой его унитаз и несколько деталей от сантехники, - пояснил источник в правоохранительных органах. - Сумма ущерба составила 200 тысяч рублей".

Известно, что обворованный секьюрити в квартире постоянно не проживал. Жилье он купил недавно, чтобы быстрее добираться до работы (в поселке Сосенское расположено одно из учреждений "Газпрома").

В настоящий момент полицейские разыскивают мигрантов, делавших ремонт в квартире охранника газового монополиста, передает newsru.com.



Life также отмечает, что семья охранника активно путешествует, посещая по нескольку курортов в год. Но на опубликованных в соцсетях сотнях фотографий, сделанных в местах отдыха, увидеть главу семейства невозможно.