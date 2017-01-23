Жителей Саудовской Аравии призвали помолиться о ниспослании дождя

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд призвал подданных провести в следующий четверг коллективную молитву о ниспослании дождя, сообщает Saudi Gazette со ссылкой на саудовское агенство SPA.

"Всем следует проявить больше раскаяния, всепрощения и вернуться к Богу", - цитирует издание официальное распоряжение монарха, опубликованное в понедельник на сайте Королевского суда.

Аналогичные меры принимались властями Саудовской Аравии в прошлом году, передает newsru.com.

Ранее в январе этого года коллективная молитва о дожде состоялась в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). В ОАЭ дождя не было с прошлой зимы. В эти выходные на севере страны выпали немногочисленные осадки.

Аравийский полуостров - одно из немногих мест на Земле, где летом температура постоянно превышает 50 градусов по Цельсию. В центре и на востоке страны дожди идут исключительно поздней зимой и весной, тогда как на западе - только в зимний период.