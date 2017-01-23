Сообщается, что в 2014 году из районного бюджета были выделены деньги — 878 тысяч рублей. На них планировалось купить жилье для сироты. Однако девушка получила "дом" со стенами из шпал. В нем нет водоснабжения, канализации, санузла и межкомнатных дверей.

В ближайшее время чиновник предстанет перед судом. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. Он свою вину признает. Сделка по покупке "дома" признана незаконной. Потерпевшая получит жилье, соответствующее необходимым для проживания нормам, передает Вести.ру.