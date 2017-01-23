В случае взрыва, который произошел в воскресенье в селе Самурза, Тараклийского района, не исключается версия преднамеренного провоцирования. Соседи говорят, что мужчина, в доме которого произошел взрыв, живет один и пытался и раньше повредить газовую трубу.
Начальник Службы пожарной безопасности Отдела чрезвычайных ситуаций Тараклии, майор Игорь Стоянов заявил для IPN, что, как предполагается, мужчина повредил газовую трубу на кухне и ушел из дома, его видели в населенном пункте. Когда мужчина вернулся, включил свет и в результате произошел взрыв. Пожарные предполагают, что утечка газа продолжалась не менее четырех часов. Игорь Стоянов утверждает, что мужчине повезло, что остался жив.
Мужчина страдает психическими расстройствами и недавно вернулся из психиатрической клиники. Он не находится ни на чьем попечении, его мать умерла более трех лет назад. Еду пострадавшему приносила жена брата.
В результате взрыва мужчина получил ожоги головы и рук, и был доставлен в районную больницу .
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Би-би-си, Сеул