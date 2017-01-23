Американец получил ответ на послание в бутылке через 34 года

Жителю Флориды ответили на послание в пластиковой бутылке, отправленное почти 35 лет назад.

Рон Хербст служил старшиной во флоте на борту авианосца «Корал Си». В бутылку он поместил записку, содержавшую координаты судна, имя отправителя и его домашний адрес. Бутылка плавала на просторах Атлантического океана в одиночестве недолго. Менее чем через год ее подобрала пара во время отпуска на архипелаге Флорида-Кис.

Однако Гордон и Синди Бревик все эти годы не пытались связаться с Хербстом. Подобрав послание, они не стали извлекать его, а подвесили в интерьере дома. Гордон объяснил, что хотел сделать ответ бывшему владельцу бутылки с письмом гораздо более интересным, для чего нужна была выдержка.

В конце прошлого года пара переезжала в новый дом и, упаковывая бутылку, решилась, наконец, ответить Рону. Его нашли через Facebook на Рождество. Хербсту сейчас 52 года, он был удивлен и ошеломлен, отметив, что не мог взять в толк, как Бревикам удалось столь долго хранить бутылку.

Теперь Хербст намерен отдать бутылку в Музей Военно-морской авиации в городе Пенсакола, передает moya-planeta.ru.