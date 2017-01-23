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Физики сумели манипулировать "чистым ничто"
// фото: moya-planeta.ru
14:41, 23 Jan 2017
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Что есть ничто? Философы любят на эту тему рассуждать, а квантовая теория знает ответ. Эта наука говорит, что ничто — на самом деле что-то, а пустота — заполнена.

Согласно квантовой механике, даже вакуум вовсе не пуст, он наполнен виртуальными частицами и энергией, которые, однако, как считалось ранее, нельзя ни измерить, ни наблюдать, так как из-за маленьких квантовых масштабов любое вмешательство, включая эксперименты по наблюдению за квантовыми частицами, приводит к изменению состояния наблюдаемых объектов, пишет Моя планета со ссылкой на Mother Nature Network.

А науке очень некомфортно работать с тем, что нельзя измерить! Вот почему открытие немецких ученых можно считать настоящим прорывом. Однако физики из Констанцского университета в Германии утверждают, что нашли способ не только осуществлять наблюдение на квантовом уровне, но и манипулировать вакуумом.

Делать это ученые предлагают с помощью коротковолновых лазерных импульсов в несколько фемтосекунд (1 фемтосекунда равна 10 в минус пятнадцатой степени секунд). Направляя эти импульсы в «сжатый» вакуум, исследователи зафиксировали поляризацию света, анализ которой, по их словам, позволяет составить «карту» квантовых колебаний в вакууме.

В упрощенном виде это «сжатие» можно сравнить со сжатым воздушным шариком — как воздух перераспределяется при сжатии шарика, так перераспределяются и квантовые колебания. В вакууме одни квантовые колебания при этом становятся сильнее «фонового шума», другие, напротив, ослабевают. Результаты при этом можно графически отобразить.




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