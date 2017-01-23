Водитель "из упрямства" перекрыл дорогу скорой помощи в Красноярске. ВИДЕО

В интернете опубликовано видео с водителем, отказавшимся уступить дорогу скорой помощи в Красноярске.

На кадрах, сделанных очевидцами, видно, как легковой автомобиль мешает проезду скорой с включенными проблесковыми маячками. Водитель машины не сдает назад и не совершает никаких маневров, чтобы освободить проезд. Водитель неотложки требует уступить дорогу и грозится вызвать полицию, а очевидцы советуют, как можно разъехаться. Только в конце трехминутной записи водитель постепенно сдает назад, пропуская скорую.

Инцидент произошел накануне вечером во дворе дома на улице Гастелло. Полиция ведет проверку, по итогам которой нарушителя могут привлечь к административной ответственности, передает РИА Новости.

Ранее общественный резонанс вызвал инцидент со скорой на Камчатке, когда водитель отказалась уступить дорогу скорой. На просьбы бригады освободить дорогу автовладелец не реагировала, а ее пассажир стал угрожать медикам. Пациент, к которому ехали врачи, скончался до их приезда.