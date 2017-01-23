Активистка Femen объявила о фактическом распаде движения

Яна Жданова, активистка движения Femen, известного своими скандальными акциями, заявила, что организация фактически распалась еще в 2015 году, а все проходящие до сих пор под этим брендом акции проводятся бывшими участницами движения по собственной инициативе.

В интервью украинскому изданию "Апостроф" Жданова, живущая сейчас в Париже, заявила, что "все разошлись, как в море корабли". "Команды, которая была раньше, уже нет", - добавила она.

В ответ на уточняющий вопрос о том. кто же тогда проводит от имени Femen акции в Европе и на Украине, Жданова пояснила, что действительно и в Испании, и во Франции, и на Украине остались несколько активисток, которые пытаются что-то делать.

"Но такое: сидели-сидели, а потом вдруг подумали, а не пойти ли нам что-то сделать? Системы и того концепта, который был изначально, когда мы ежедневно без выходных и каникул работали на благо нашей идеи, - это все закончилось", - сказала активистка.

По ее словам, в 2013 году движение переехало с Украины во Францию, а затем просуществовало еще два года. После этого, как утверждает Жданова, "все начало трещать по швам и разваливаться".

Активистка отметила, что даже не знает, кто сейчас во Франции занимается сайтом Femen и ведет страницу движения в "Фейсбуке", передает ВВС. А большинство женщин, проводящих акции от имени Femen, как кажется Ждановой, вообще не понимают, что делают.

"Сейчас Femen - это больше не организация, а стиль протеста. Тот стиль, который мы создавали на протяжении всего существования нашей организации, просто заимствуют", - считает Жданова.

Яна Жданова входила в число наиболее известных активисток движения Femen, основанного на Украине в 2008 году Анной Гуцол, Александрой Шевченко и Инной Шевченко.