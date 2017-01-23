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В музей передали "Пламя Австралии"
// фото: SOUTH AUSTRALIAN MUSEUM
15:02, 23 Jan 2017
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Самый чистый в мире необработанный опал "Пламя Австралии" выставили на обозрение в Южноавстралийском музее в Аделаиде.

Благородный опал, который был найден в 1946 году, почти не выставлялся на публике и большую часть времени хранился в специальном охраняемом сейфе.

Стоимость камня весом 998 граммов составляет примерно 680 тысяч долларов. Две отполированные поверхности опала играют множеством цветов - от желтого и зеленого до красного.

По словам директора Южноавстралийского музея Брайана Олдмена, это очень редкий камень. "Опал такого качества может быть создан лишь в определенных климатических условиях", - сказал он. Миллионы лет назад внутреннее море в Австралии испарилось, это и создало особые условия для появления опала, пояснил Олдмен.

Горнодобытчик Уолтер Бертрам нашел редкий опал около города Кубер-Педи в Австралии. Его семья зарабатывала на жизнь торговлей опалами, но "Пламя Австралии" она решила сохранить для будущих поколений австралийцев, передает ВВС.




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