Сказки и игры помогли детям выжить на протяжении двух дней в накрытом лавиной отеле Rigopiano в центре Италии. Подробности спасения описывает газета Il Messaggero.
Два мальчика - 10-летний Эдоардо ди Карло и 8-летний Самюэль ди Микеланджело - играли в бильярдном зале в момент схода лавины. В образовавшейся пустоте они оказались вместе с 5-летней Людовикой, младшей дочерью повара Джампьеро Парете, которому удалось спастись. В другой комнате находились его жена Адриана и 9-летний сын Джанфилиппо, которые были подняты первыми спустя 40 часов из-под толщи снега и обломков.
Состояние детей, по свидетельству педиатров, вполне удовлетворительное, и 23 января они должны быть выписаны из больницы. Оказавшийся за старшего Самюэль взял на себя ответственность за младших. Они переговаривались с Адрианой и рассказывали по очереди сказки.
Как пишет Il Messaggero, всем выжившим оказывается психологическая помощь, и их ни о чем не спрашивают, чтобы не вызывать еще больший стресс.
Поздно вечером 18 января горный отель Rigopiano в горном массиве Гран-Сассо в центре Италии оказался накрыт снежной лавиной, сход которой спровоцировала серия мощных землетрясений в регионе. Два человека спаслись, потому что находились снаружи здания, оказавшегося полностью погребенным под толщей снега. По оценкам специалистов, вес лавины равнялся 40 груженным грузовикам.
Девять человек, включая четырех детей, были извлечены живыми. Ранее сообщалось о голосах других выживших, но никто пока обнаружен не был. Число жертв достигло шести человек, 23 считаются пропавшими без вести, передает ТАСС.
На данный момент продолжается поисково-спасательная операция. Надежды на обнаружение других выживших, по словам спасателей, сохраняются.
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Би-би-си, Сеул